Sport | Casellati | ' investire per salute | economia e società'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ritrovarci insieme oggi rappresenta un'opportunità per ricordare quanto sia forte, soprattutto in Italia, il legame tra, cultura, turismo, editoria, commercio e molti altri settori della nostrae della nostra. Un rapporto che si salda anche attraverso le numerose competizioni che si svolgono periodicamente nel nostro Paese, coinvolgendo decine di migliaia di atleti, ma anche amatori e appassionati provenienti da ogni angolo del mondo. Vetrine importantissime, specie quando si tratta di eventi di rilievo nazionale e internazionale, per far conoscere le infinite risorse di un'Italia ricca di tesori ambientali, paesaggistici e artistici e per promuovere quel turismoivo che, prima della pandemia, valeva quasi mezzo punto di Pil, con un fatturato annuo di oltre 7 ...