Pubblicità

Gazzetta del Sud

Comparivano parole come: "", "", "bambino di m...". Tra le foto, condivise su WhatsApp, ce n'era una che lo mostrava seduto al banco dopo aver ricevuto un castigo. La scoperta delle chat ...In chat scrivevano: '' e '' L'ACCUSA Nel capo di imputazione si legge che i ragazzini hanno preso parte a una 'contesa violenta con offese incrociate all'altrui incolumità'. I tre bulli, ... "Sporco e pirla". Bimbo "bullizzato" dalle maestre a Pavia: denunciata la madre La madre è stata denunciata perché nel guardare la chat rimasta aperta sul computer di scuola con le frasi offensive verso il figlio, si sarebbe introdotta abusivamente nella conversazione telematica ...MILANO - Ha un seguito a Milano la vicenda dell’insegnante di Pavia che con altre due maestre in chat "bullizzava» il figlio di una loro collega, descrivendolo come scarso e pieno di problemi. La madr ...