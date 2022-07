«Speriamo che arrivi Putin così fa ‘na pulita»: insulto omofobo al bacio gay, Loredana Bertè risponde così (Di lunedì 4 luglio 2022) «Speriamo che arrivi Putin così fa ‘na pulita». Nel giorno in cui l’onda del Pride ha colorato l’Italia con sfilate e cortei, a conclusione del mese internazionale dedicato ai diritti della comunità Lgbtqi+, Loredana Bertè ha pubblicato sui suoi profili social la risposta a un insulto omofobo apparso come commento alla foto di un bacio tra quelli che sembrano essere due uomini appena uniti civilmente. L’immagine del momento di festa è sporcata dalle parole crudeli: «Prendete due corde e appendetevi allo stesso albero tutti e due». Per poi auspicare l’arrivo di Putin a dare una “pulita”. Parole alle quali replica la rocker che non ha mai negato il suo supporto alla ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 4 luglio 2022) «chefa ‘na». Nel giorno in cui l’onda del Pride ha colorato l’Italia con sfilate e cortei, a conclusione del mese internazionale dedicato ai diritti della comunità Lgbtqi+,ha pubblicato sui suoi profili social la risposta a unapparso come commento alla foto di untra quelli che sembrano essere due uomini appena uniti civilmente. L’immagine del momento di festa è sporcata dalle parole crudeli: «Prendete due corde e appendetevi allo stesso albero tutti e due». Per poi auspicare l’arrivo dia dare una “”. Parole alle quali replica la rocker che non ha mai negato il suo supporto alla ...

Pubblicità

PietroMazzara : È iniziato quello che, da contratto, è l’ultimo giorno di lavoro di #Maldini e #Massara. Speriamo che oggi si arriv… - enpaonlus : Una mucca in salvo a Pontechianale, grazie all’arrivo dei vigili del fuoco (VIDEO) - Cuneodice.it-Grazie ai ?… - SeaWatchItaly : ?? A Porto Empedocle tutte le persone che abbiamo soccorso sono finalmente a terra. Dopo la lunga attesa di un porto… - Andrea53873824 : @enzogoku69 Io credo che la piazza Napoli sia divisa in due fazioni, quelli che giudicano come fenomeno ogni acquis… - Dagherrotipo1 : RT @RaffaelePizzati: Oggi 04 Luglio 2022 è previsto l'attesissimo incontro Conte Draghi !!! Speriamo per Conte che #Draghi se lo ricordi ??… -