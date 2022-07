Spari alla periferia di Napoli: 28enne ferito alla schiena (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un giovane di 28 anni è stato ferito alla schiena da un proiettile ieri sera in via Cleopatra, alla periferia di Napoli. Condotto a Villa Betania, ha raccontato alla Polizia di Stato che, mentre si trovava in strada con amici, è stato avvicinato da un Suv dal quale sono partiti diversi colpi di arma da fuoco. Sul luogo indicato dal 28enne gli agenti hanno trovato diversi bossoli calibro 7,65. Si indaga sul movente dell’aggressione. La vittima è stata medicata e dimessa con prognosi di dieci giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un giovane di 28 anni è statoda un proiettile ieri sera in via Cleopatra,di. Condotto a Villa Betania, ha raccontatoPolizia di Stato che, mentre si trovava in strada con amici, è stato avvicinato da un Suv dal quale sono partiti diversi colpi di arma da fuoco. Sul luogo indicato dalgli agenti hanno trovato diversi bossoli calibro 7,65. Si indaga sul movente dell’aggressione. La vittima è stata medicata e dimessa con prognosi di dieci giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** #Spari alla #Periferia di ##Napoli: 28enne ferito alla #Schiena ** - mariolinocalcin : RT @GeMa7799: Copenaghen, spari in un centro commerciale: diverse vittime...La polizia danese ha fatto sapere di aver fermato una persona i… - ItaliaMiaLibera : @ProfCampagna Quando non ci saremo più, e quindi neanche tu.... Fidati, il mondo sarà un posto migliore senza le ca… - someoneonpIuto : Meno di 8 ore alla mia disfatta, vi prego qualcuno mi spari. #maturita2022 - Giordan48430646 : RT @GeMa7799: Copenaghen, spari in un centro commerciale: diverse vittime...La polizia danese ha fatto sapere di aver fermato una persona i… -