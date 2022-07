Sparatoria durante la parata del 4 luglio in Illinois | media | almeno tre morti e diversi feriti

(Di lunedì 4 luglio 2022) Alla periferia di Chicagocolpi sono stati esplosila sfilata organizzata in occasione della tradizionale festa ...

Pubblicità

TgLa7 : #Sparatoria negli #StatiUniti, ad #HighlandPark, in #Illinois, durante la parata del 4 luglio. Secondo le prime inf… - RaiNews : Sparatoria a Chicago durante le celebrazioni del 4 luglio. Le immagini mostrano il fuggi fuggi delle persone costre… - TuttoQuaNews : RT @romatoday: Sparatoria durante la parata del 4 luglio: almeno un morto - SkyTG24 : Chicago, sparatoria durante una parata per il 4 luglio. Media: 'Almeno un morto' - gigilorenz : RT @agambella: #Usa Sparatoria a Highland Park, Illinois durante la parata del 4 luglio. Ci sono feriti. -

Laè avvenuta a Highland Park , un sobborgo a circa 40 chilometri a nord di Chicago,la parata per il 4 luglio, la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti. Sul posto sono ...Chicago,parata del 4 luglio: la diretta La parata era iniziata intorno alle 10 di mattina (ora locale) ma è stata interrotta all'improvviso dopo 10 minuti, dopo i primi spari. ...A nord di Chicago un uomo ha aperto il fuoco durante la parata per il giorno dell'Indipendenza: a terra i corpi delle persone colpite ...Una sparatoria è avvenuta a una parata del 4 luglio negli Stati Uniti in un sobborgo a nord di Chicago , Highland Park, e la polizia ...