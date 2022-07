Sollevamento pesi | Giochi del Mediterraneo 2022 | Algeria e Siria si spartiscono gli ori in palio nei +102 kg

Pubblicità

Corry08101961 : RT @Fernando_Boccia: Ecco l'enorme differenza che c'è tra un vero uomo e un coglione ! Il primo è Patrik Baboumian ( - MazzaliVanna : RT @Coninews: NINOOOOOOO! ??? Ancora un oro dal sollevamento pesi a #Oran2022! #ItaliaTeam @federpesistica - infoitsport : Giochi del Mediterraneo 2022, sollevamento pesi: bronzo nello strappo per Ficco - infoitsport : Sollevamento Pesi, ancora una medaglia ai Giochi del Mediterraneo 2022: Cristiano Ficco bronzo nello strappo! - GiancarloGarci6 : RT @Fernando_Boccia: Ecco l'enorme differenza che c'è tra un vero uomo e un coglione ! Il primo è Patrik Baboumian ( -

Fuori gara si è esibita anche Agnese Tomè, 8 anni, esempio eclatante di come ilnelle sue forme propedeutiche possa essere praticato fin dall'infanzia contribuendo allo sviluppo ...In virtù del risultato di Ficco sale quindi a 132 il bottino complessivo delle medaglie azzurre ad Orano . L'Italia al momento si trova solo a 4 ori dalla Turchia (41 contro 37) . Le battute finali ...L’azzurro ha cominciato molto bene la prima prova, alzando correttamente la misira di164 kg al secondo tentativo fallendo però l’ultimo, dove ha provato a tirare su 168 kg. L’oro è invece stato vinto ...Giochi del Mediterraneo 2022, sollevamento pesi: bronzo nello strappo per Ficco. by Antonio Sepe. Giochi del Mediterraneo logo - Foto Federigo Federighi via CC 4.0. Altra medaglia per l’Italia ai Gioc ...