Slam Dunk | il famoso manga diventa un film animato | ecco data d’uscita e trailer

_Anime_Fans__ : ??ANIME EXPO 2022: THE FIRST SLAM DUNK?? Attraverso le locandine esposte all'Anime Expo, è stato rivelato che il f… - memi_toh : Leggo news sull'uscita del film di Slam Dunk ed è estate delle medie a leggere fanfic sullo ysal all over again - spacewanko : va bene in settimana continuo slam dunk così i miei amici non mi sparano in testa - MangaForevernet : Slam Dunk: svelata la data d’uscita del film - AnimaSpiritia_7 : RT @GokinMr: [News e Anteprime] F.O.C Studio : Hanamichi Sakuragi “Slam Dunk” 1/6 Statue -

Il primo trailer di The First, l'atteso lungometraggio basato sul manga si Takehiko Inoue, debutterà il 7 ...Il sito web ufficiale del nuovo film animato die numerose catene cinematografiche giapponesi hanno svelato la data di uscita e key visual del progetto diretto e scritto direttamente dal creatore originale del manga, Takehiko Inoue ....