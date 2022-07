Skateboard, Mondiali street 2022: Nyjah Houston e Funa Nakayama trionfano a Roma (Di lunedì 4 luglio 2022) A Roma si sono conclusi i Mondiali di Skateboard, specialità street. Presso l’impianto di Colle Oppio, in una splendida cornice impreziosita dal Colosseo, sono andate in scena le finali della rassegna iridata. Stiamo parlando di una delle due specialità di riferimento di questo sport, che ha fatto il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che si adotta il nuovo punteggio di format olimpico (2/5/3): due run di 45 secondi, seguite da una fase di tricks. La somma della migliore run e dei due best tricks ha determinato le classifiche. Tra gli uomini ha fatto festa lo statunitense Nyjah Houston con 279.43 punti. Stiamo parlando dell’icona assoluta dello Skateboard, che ha conquistato il settimo titolo iridato della sua incredibile carriera: dal 2020 al ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Asi sono conclusi idi, specialità. Presso l’impianto di Colle Oppio, in una splendida cornice impreziosita dal Colosseo, sono andate in scena le finali della rassegna iridata. Stiamo parlando di una delle due specialità di riferimento di questo sport, che ha fatto il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ricordiamo che si adotta il nuovo punteggio di format olimpico (2/5/3): due run di 45 secondi, seguite da una fase di tricks. La somma della migliore run e dei due best tricks ha determinato le classifiche. Tra gli uomini ha fatto festa lo statunitensecon 279.43 punti. Stiamo parlando dell’icona assoluta dello, che ha conquistato il settimo titolo iridato della sua incredibile carriera: dal 2020 al ...

Pubblicità

elleci42 : Ma che per caso ai Mondiali di skateboard a Roma fanno il salto dei sacchi di monnezza? #Chiedo... - zazoomblog : Skateboard Mondiali street 2022: tutti i favoriti volano in finale a Roma domani si assegnano i titoli -… - zazoomblog : Skateboard Mondiali street 2022: tutti i favoriti volano in finale a Roma domani si assegnano i titoli -… - _beeizy : C'è un modo per seguire live i mondiali di skateboard a Roma??? - ansacalciosport : Skateboard: azzurro Lautaro Aquila entra nei quarti a Roma. Domani affronterà i big mondiali, eliminati altri due i… -