Skam Italia | rivelato il protagonista della prossima stagione

Da pochi minuti gli account ufficiali di Netflix hanno svelato le carte, rendendo note alcuni importanti notizie che molti fanno stavano aspettando con impazienza. E' stata infatti confermata la data d'uscita della quinta stagione di Skam Italia, che arriverà sul Netflix il 1 Settembre 2022. La regia questa volta è di Tiziano Russo, il quale ha preso il posto di Ludovico Bassegato che continua però ad essere sceneggiatore e showrunner insieme ad Alice Urciolo. Ma le novità non si esauriscono certo qui. Principalmente, ad aver scosso gli animi è stato l'annuncio in cui veniva finalmente rivelato il protagonista della prossima stagione. La scelta, in questo caso, è ricaduta su Elia. Nella quarta stagione avevamo ...

