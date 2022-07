Skam Italia | ecco chi sarà protagonista nella quinta stagione!

(Di lunedì 4 luglio 2022) Manca sempre meno alla messa in onda dellaattesissima stagione di, e dopo le voci che si sono susseguite negli ultimi mesi adesso è ufficiale cheElia, interpretato da Francesco Centorame, ildi5. Era stato stato uno scatto pubblicato dall’attore tempo fa su Instagram a dare qualche indizio in merito al fatto che sarebbe stati proprio lui il centro di5, ma ora a ufficializzare la notizia è stata la pagina TwitterUnofficial: ? È UFFICIALE: possiamo confermare in anteprima che ildellastagione di #ELIA!!Unofficial ha fatto questa scoperta cercando di ...

NetflixIT : Regà, ci è giunta voce che c'è un numero di telefono nascosto nelle stagioni passate di SKAM Italia, sarà mica ora… - IsaeChia : #SkamItalia, ecco chi sarà protagonista nella quinta stagione! Due nuovi arrivi e una grande assenza nella quinta…

Prisma serie tv Amazon Prime Video realizzata dai creatori di Skam Italia Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo . Arriverà sulla piattaforma streaming nel prossimo autunno. Scopriamo insieme la trama, il cast e il primo teaser trailer.