' Skam Italia' | dal primo settembre su Netflix la quinta serie

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - L'attesissimo quinto capitolo di 'Skam Italia', la serie cult prodotta da Cross Productions, debutterà in Italia il 1° settembre solo su Netflix. Considerato dalla critica Italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell'omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l'approccio ai temi trattati, Skam Italia torna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell'adolescenza. A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l'importante ...

