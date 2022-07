Skam 5 dal 1° settembre Elia è il nuovo protagonista foto e video dei nuovi episodi

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 4 luglio 2022)Italia Quinto capitolo perItalia. E, questa volta, ilsarà, il personaggio interpretato da Francesco Centorame. Netflix ha annunciato che ilcapitolo sarà rilasciato in esclusiva giovedì 1°alle ore 9. A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti diItalia ora affiancati da ungruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, come riportato sopra, le vicende di(Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende dialle prese con i...