Sinner ha vinto la battaglia della gioventù (Di lunedì 4 luglio 2022) ??Ci sarebbero molti punti da cui partire, per raccontare l’incredibile vittoria di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz. Bisogna però cominciare dal momento che definisce questa vittoria come incredibile, oltre l’abuso di queste iperboli buone per il giornalismo sportivo, e cioè dal primo turno di servizio del quarto set. Il turno in cui Sinner era finito in uno dei posti più bui del tennis: palla break da fronteggiare dopo aver appena ceduto un set in modo crudele. Meno di dieci minuti prima Sinner aveva perso un tiebreak in cui aveva mancato due matchpoint. Poteva nutrire dei rimpianti: nel primo aveva a disposizione il servizio, con un primo rovescio aveva mandato Alcaraz lontano dal campo, il secondo però era finito a rete. Sul secondo lo spagnolo gli aveva mandato di là una seconda tremebonda, lui se l’aspettava, e aveva sfruttato ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 4 luglio 2022) ??Ci sarebbero molti punti da cui partire, per raccontare l’incredibile vittoria di Janniksu Carlos Alcaraz. Bisogna però cominciare dal momento che definisce questa vittoria come incredibile, oltre l’abuso di queste iperboli buone per il giornalismo sportivo, e cioè dal primo turno di servizio del quarto set. Il turno in cuiera finito in uno dei posti più bui del tennis: palla break da fronteggiare dopo aver appena ceduto un set in modo crudele. Meno di dieci minuti primaaveva perso un tiebreak in cui aveva mancato due matchpoint. Poteva nutrire dei rimpianti: nel primo aveva a disposizione il servizio, con un primo rovescio aveva mandato Alcaraz lontano dal campo, il secondo però era finito a rete. Sul secondo lo spagnolo gli aveva mandato di là una seconda tremebonda, lui se l’aspettava, e aveva sfruttato ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : TUTTI CON JANNIK ???? Sinner affronta di nuovo Alcaraz a Wimbledon, è l'unico italiano rimasto in gara. Lo spagnolo h… - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? 'Me lo ha detto Max Pogba-Di Maria e altri colpi' ?? Sinner , ci hai fatto godere… - FaniGiovanna : @lorenzofares @RiccardoFani Alcaraz assente per ben 2 set..ha gettato 3 set pointer. Al quinto set avrebbe vinto. H… - Fprime86 : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? 'Me lo ha detto Max Pogba-Di Maria e altri colpi' ?? Sinner , ci hai fatto godere ?? Ha v… - AlexRicevuto : @claudioguerrini Detto ciò, Sinner compirà 21 anni ad agosto, ha già vinto 5 titoli ATP e stato top 10. Se non è un… -