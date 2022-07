Silvio Berlusconi sommerso di insulti dopo la foto con la nuova compagna. Il motivo? Occhio al dettaglio, non si nota subito (Di lunedì 4 luglio 2022) Silvio Berlusconi sommerso di insulti dopo la foto pubblicata su Instagram insieme alla sua nuova compagna. Volete sapere per quale motivo i fan si sono accaniti nei suoi confronti? Se siete curiosi, vi consigliamo di leggere fino alla fine l’articolo. Vi sveleremo per quale motivo l’ex premier, insieme alla sua nuova compagna, è stato ricoperto di insulti. (Continua dopo la foto…) Silvio Berlusconi, la figlia Marina non avrebbe gradito le nozze con Marta Fascina La storia d’amore tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina La vita sentimentale di Silvio ... Leggi su tvzap (Di lunedì 4 luglio 2022)dilapubblicata su Instagram insieme alla sua. Volete sapere per qualei fan si sono accaniti nei suoi confronti? Se siete curiosi, vi consigliamo di leggere fino alla fine l’articolo. Vi sveleremo per qualel’ex premier, insieme alla sua, è stato ricoperto di. (Continuala…), la figlia Marina non avrebbe gradito le nozze con Marta Fascina La storia d’amore trae Marta Fascina La vita sentimentale di...

Pubblicità

carmelitadurso : (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di P… - fattoquotidiano : Le ragazze che passavano la notte a palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi erano “foraggiatissime”. Lo diceva lo st… - trash_italiano : Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro… - piave79 : @berlusconi Caro zio Silvio, in estate non si va con il giorno sul ghiacciaio. Si parte alle 3 e si rientra per le… - Ett_fer : @berlusconi Ohi Silvio quando tiri le cuoia pd? -