Silvio Berlusconi pubblica questa foto? Occhio al dettaglio, è subito polemica | Guarda (Di lunedì 4 luglio 2022) Silvio Berlusconi e Marta Fascina ancora insieme. Il leader di Forza Italia ha voluto pubblicare una foto su Instagram che li ritrae più sorridenti che mai, augurando ai propri ammiratori "una buona domenica a tutti". Eppure, nonostante la pioggia di complimenti (molti non hanno potuto fare a meno di notare che i due sono più in forma che mai), non è mancata la polemica. Il motivo? Qualche ritocchino. Sì, perché alcuni utenti del web hanno accusato l'ex premier di aver messo mano alla foto. "C'è più Photoshop qui che nei lavori di un artista digitale", è uno dei commenti piovuti sotto il post. Proprio sabato 1 luglio la storica ex fidanzata del Cavaliere, Francesca Pascale, si è sposata con la compagna Paola Turci. Il rito per l'unione civile è stato celebrato a Montalcino ...

