Siccità, via libera allo stato d'emergenza. Quanti soldi incassano le Regioni (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Consiglio dei ministri, nel corso di una riunione durata pochi minuti, ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al deficit idrico in atto nelle Regioni ricadenti nel bacino del Po e delle Alpi orientali: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Secondo quanto si apprende sono stati stanziati dal Consiglio dei ministri 10,9 milioni per l'Emilia Romagna, 4,2 milioni per il Friuli Venezia Giulia, 9 milioni per la Lombardia, 7,6 milioni per il Piemonte e 4,8 milioni per il Veneto. Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Consiglio dei ministri, nel corso di una riunione durata pochi minuti, ha approvato la dichiarazione dellodiin relazione al deficit idrico in atto nellericadenti nel bacino del Po e delle Alpi orientali: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Secondo quanto si apprende sono stati stanziati dal Consiglio dei ministri 10,9 milioni per l'Emilia Romagna, 4,2 milioni per il Friuli Venezia Giulia, 9 milioni per la Lombardia, 7,6 milioni per il Piemonte e 4,8 milioni per il Veneto.

Pubblicità

giusmo1 : Siccità, dal fiume Oglio in secca spuntano resti di palafitte dell'Età del Bronzo - gparagone : Luce, gas ed adesso ACQUA: via tutto...? (La benzina la lasciano, perché tanto chi se la può permettere?)… - borghi_claudio : C'è consenso per emendamento di piccola sanatoria della sanzione da 100 euro per chi, obbligato, si è vaccinato olt… - OfficiaLucio : Siccità, via libera allo stato emergenza per cinque Regioni - lucio22673283 : Siccità: via libera allo stato d'emergenza in 5 Regioni -