Siccità, ok del Consiglio dei Ministri allo stato di emergenza per 5 Regioni. Slitta il decreto (Di lunedì 4 luglio 2022) Via libera del Consiglio dei Ministri allo stato di emergenza per Siccità per le Regioni italiane più colpite dall'emergenza. Il governo Draghi ha approvare la richiesta avanzata nei giorni scorsi da diverse Regioni: il provvedimento riguarda Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, oltre ai centri nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali. Secondo quanto si apprende sono stati stanziati dal Consiglio dei Ministri 4,2 milioni per il Friuli- Venezia Giulia, 4,8 milioni per il Veneto, 7,6 milioni per il Piemonte, 9 milioni per la Lombardia e 10,9 milioni per l'Emilia Romagna. La riunione, inizialmente convocata per le 18, è iniziata alle 19.30, dopo il rientro a ...

