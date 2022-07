Siccità, il governo delibera lo stato di emergenza per 5 Regioni: stanziati 36,5 milioni (Di lunedì 4 luglio 2022) Un Consiglio dei ministri lampo ha dato il via libera alla deliberazione dello stato di emergenza per Siccità per le 5 Regioni italiane che ne avevano fatto richiesta. In totale sono stati stanziati 36,5 milioni di euro, così ripartiti: 10,9 milioni per l’Emilia Romagna, 4,2 milioni per il Friuli Venezia Giulia, 9 milioni per la Lombardia, 7,6 milioni per il Piemonte e 4,8 milioni per il Veneto. Il Cdm è iniziato attorno alle ore 19.45 ed è durato meno di mezz’ora. L’ordine del giorno prevedeva appunto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori dei bacini distrettuali del Po e delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Un Consiglio dei ministri lampo ha dato il via libera allazione dellodiperper le 5italiane che ne avevano fatto richiesta. In totale sono stati36,5di euro, così ripartiti: 10,9per l’Emilia Romagna, 4,2per il Friuli Venezia Giulia, 9per la Lombardia, 7,6per il Piemonte e 4,8per il Veneto. Il Cdm è iniziato attorno alle ore 19.45 ed è durato meno di mezz’ora. L’ordine del giorno prevedeva appunto la dichiarazione dellodiin relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori dei bacini distrettuali del Po e delle ...

matteorenzi : Rischia il governo? No, rischia il Paese. Abbiamo inflazione, guerra, siccità, crisi energetica, carenza di materie… - IsabellaDeMonte : Nell’attualità di una guerra, crisi energetica, inflazione, incertezza economica, siccità, i grillini non hanno nie… - fanpage : Ultim'ora Il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza per siccità - bettadigiulio : RT @Corriere: Siccità, il governo delibera lo Stato d’emergenza per cinque regioni - LambertiAnna2 : RT @fanpage: ?? Il Governo ha dichiarato lo stato d'emergenza a causa della siccità in 5 Regioni -