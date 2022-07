Siccità, il Cdm pronto a deliberare lo stato d’emergenza: Nessuna misura restrittiva contro il Covid (Di lunedì 4 luglio 2022) Premessa la situazione in Ucraina, il rialzo delle fonti energetiche, e le ‘bizze’ del M5s in seno ala maggioranza (l’incontro fra il premier Draghi, corso a Canazei, e Conte è stato rimandato a mercoledì), con l’economia alla canna del gas, ad insidiare il lavoro del governo soprattutto il dramma della Siccità, e l’inquietante recrudescenza di contagi legati alla variante del Covid. Siccità: nel pomeriggio, nell’ambito dell’annunciato Cdm, verrà deliberato lo stato d’emergenza Dunque, andando per ordine, nel pomeriggio, intorno alle 18, nell’ambito dell’annunciato Consiglio dei ministri, davanti a questa terribile Siccità, ed alla disperata richiesta giunta da 5 Regioni, verrà sicuramente deliberato lo stato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) Premessa la situazione in Ucraina, il rialzo delle fonti energetiche, e le ‘bizze’ del M5s in seno ala maggioranza (l’infra il premier Draghi, corso a Canazei, e Conte èrimandato a mercoledì), con l’economia alla canna del gas, ad insidiare il lavoro del governo soprattutto il dramma della, e l’inquietante recrudescenza di contagi legati alla variante del: nel pomeriggio, nell’ambito dell’annunciato Cdm, verrà deliberato loDunque, andando per ordine, nel pomeriggio, intorno alle 18, nell’ambito dell’annunciato Consiglio dei ministri, davanti a questa terribile, ed alla disperata richiesta giunta da 5 Regioni, verrà sicuramente deliberato lo...

