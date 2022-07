Siccità, dal Cdm ok allo stato di emergenza per 5 regioni. Stanziati 36,5 milioni (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonchè per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lo stato di emergenza è volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Per far fronte ai primi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dellodi, fino al 31 dicembre 2022, in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori dellee delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonchè per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delleEmilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Lodiè volto a fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione in atto, con interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, e al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Per far fronte ai primi ...

