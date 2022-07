Siccità, Cdm delibera lo stato d'emergenza. Crisi in Lombardia (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Consiglio dei ministri si riunirà alle ore 18.00 a Palazzo Chigi per deliberare lo stato d'emergenza per la Siccità nelle aree maggiormente colpite. Lo rende noto Palazzo Chigi. In Lombardia colpite oltre 40mila imprese agricole Siccità, Coldiretti Lombardia: colpite 44mila imprese agricole Si stimano già cali rese: frumento e orzo (-30%), foraggi (-40%) Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Consiglio dei ministri si riunirà alle ore 18.00 a Palazzo Chigi perre lod'per lanelle aree maggiormente colpite. Lo rende noto Palazzo Chigi. Incolpite oltre 40mila imprese agricole, Coldiretti: colpite 44mila imprese agricole Si stimano già cali rese: frumento e orzo (-30%), foraggi (-40%) Segui su affaritaliani.it

