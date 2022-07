Siccità, allevatori lanciano allarme: -25% latte in stalle Pianura Padana (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le alte temperature di questi giorni e la Siccità stanno creando grandi problemi agli allevamenti italiani, in particolare di bovini del centro nord Italia, nella Pianura Padana, dove si sta combattendo per arginare un calo produttivo di latte fino al -25%”. A lanciare l’allarme è Mauro Donda, direttore generale di Aia (Associazione Italiana allevatori) che associa circa 20mila allevamenti, intervistato dall’Adnkronos. “Le vacche in questo periodo sudano e bevono il doppio, dunque necessitano di 140, 160 litri al giorno di acqua. A destare le maggiori preoccupazioni è il calo produttivo che, nel caso degli allevamenti di vacche da latte, in Pianura Padana arriva fino al -25% ma anche l’accrescimento di carne ponderale ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le alte temperature di questi giorni e lastanno creando grandi problemi agli allevamenti italiani, in particolare di bovini del centro nord Italia, nella, dove si sta combattendo per arginare un calo produttivo difino al -25%”. A lanciare l’è Mauro Donda, direttore generale di Aia (Associazione Italiana) che associa circa 20mila allevamenti, intervistato dall’Adnkronos. “Le vacche in questo periodo sudano e bevono il doppio, dunque necessitano di 140, 160 litri al giorno di acqua. A destare le maggiori preoccupazioni è il calo produttivo che, nel caso degli allevamenti di vacche da, inarriva fino al -25% ma anche l’accrescimento di carne ponderale ...

Pubblicità

fisco24_info : Siccità, allevatori lanciano allarme: -25% latte in stalle Pianura Padana: (Adnkronos) - Il direttore generale dell… - Tg3web : Per effetto della siccità, le acque del Delta del Po sono diventate più salate e più calde. Per gli allevatori di m… - tanzmax : RT @halisa11: @unoenessunoe Era facilmente prevedibile già da un paio d'anni, il rischio siccità e desertificazione anche al nord, ma neanc… - halisa11 : @unoenessunoe Era facilmente prevedibile già da un paio d'anni, il rischio siccità e desertificazione anche al nord… - ColdirettiG : ???????Emergenza #caldo per gli #animali, dalle #api alle mucche fino ai polli, con gli #allevatori che le stanno prov… -