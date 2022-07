Si finge nipote e si fa consegnare denaro da anziana | arrestato

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aveva truffato un’facendosicontante e gioielli per il valore di 10 mila euro. Per questo un 30enne, con precedenti per reati analoghi, è statoa Napoli dai carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo. L’episodio risale allo scorso 24 maggio quando un’di 86 anni fermava una pattuglia dei carabinieri dicendo di essere stata truffata. La donna denunciava che prima era stata contattata telefonicamente da un giovane che le diceva di essere suo, vittima di un incidente stradale, e di avere bisogno di 6.000 euro per pagare una contravvenzione e che, di lì a poco, sarebbe passato un corriere postale a ritirare la somma necessaria alla sua liberazione. Cosa che effettivamente accadeva poco dopo: la donna ...

Pubblicità

Aprilia_News : Si finge nipote di una 86enne e si fa consegnare soldi e gioielli per un valore di 10mila #euro, 30enne arrestato - SaverioTolomeo : @MichelePadova16 Enrico Letta ???????il nipote di Gianni Letta? Per carità.. c'è ancora gente che lo sta a sentire? U… - tusciaweb : Finge di essere il nipote e tenta di truffare un’anziana, arrestato Ischia - Finge di essere il nipote e tenta di… -

ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani

...un signore dai modi gentili che si presenta come un avvocato e vi dice che vostro figlio oè ... False pietre preziose: un signore di aspetto rassicurante e in genere di mezz'età, si......un signore dai modi gentili che si presenta come un avvocato e vi dice che vostro figlio oè ... False pietre preziose Un signore di aspetto rassicurante e in genere di mezz'età, si... Castel Gandolfo | Si finge nipote di un'anziana e si fa consegnare denaro e gioielli. I carabinieri lo... CASTEL GANDOLFO (cronaca) - Il 30enne aveva realizzato l'infame truffa in... trasferta ilmamilio.it - nota stampa Dalle prime ore del mattino, a Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gando .L’iniziativa coinvolge gli uomini della Questura di Pordenone che distribuiranno anche un apposito opuscolo a Cordenons, Zoppola e Porcia ...