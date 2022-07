Shireen Abu Akleh | gli Usa dopo l’esame balistico | «Nessuna conclusione definitiva» Il procuratore palestinese | «Inaccettabile»

in3dmu : NON AVEVO DUBBI ?? USA: l’indagine sul proiettile che ha ucciso Shireen Abu Akleh è inconcludente - tedpanski : RT @michelegiorgio2: Secondo i tecnici americani, il proiettile è troppo danneggiato per stabilirne con certezza la provenienza. Dieci gior… - ClaudiaPriano : RT @michelegiorgio2: Secondo i tecnici americani, il proiettile è troppo danneggiato per stabilirne con certezza la provenienza. Dieci gior… - OttobreInfo : RT @michelegiorgio2: Secondo i tecnici americani, il proiettile è troppo danneggiato per stabilirne con certezza la provenienza. Dieci gior… - michelegiorgio2 : Secondo i tecnici americani, il proiettile è troppo danneggiato per stabilirne con certezza la provenienza. Dieci g… -

... "Non la consegneremo a Israele" L'Autorità nazionale palestinese (Anp) farà esaminare agli Usa la pallottola che uccise la reporter di al Jazeera,Akleh, durante gli scontri a fuoco di ...ISRAELE - PALESTINA Le autorità israeliane intendono analizzare assieme ad esperti statunitensi il proiettile che ha ucciso la giornalista cristianaAkleh l'11 maggio. Per i palestinesi, ...July 4 (UPI) --Israeli forces are "likely responsible" for the death of Palestinian-American journalist Shireen Abu Akleh, though an examination of the bullet that killed her was "inconclusive," U.S.Weather: No change in temperature or weather conditions; Newspapers Review: Dailies highlight death of a Palestinian teen a day after being shot by Israeli soldiers; Israeli occup ...