Serie B, Perugia: tre tamponi positivi nel gruppo squadra (Di lunedì 4 luglio 2022) Inizio in salita per il Perugia. La società ha reso nota che, nel giro di tamponi in vista della ripresa degli allenamenti, "sono state riscontrate 3 positività all'interno del gruppo squadra e 3 nel gruppo dirigenziale e dipendenti. In accordo con la Asl locale i positivi sono stati posti in isolamento domiciliare". Il primo ad arrivare, si legge sul sito ufficiale, è stato il preparatore dei portieri Cristiano Lupattelli seguito poco dopo da mister Castori. Tra i giocatori invece Marcos Curado seguito dal giovane Luca Moro. SportFace.

