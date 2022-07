Serie B, Perugia: tre calciatori positivi al Covid-19 (Di lunedì 4 luglio 2022) Comincia subito in salita la stagione del Perugia, che rischia di trovarsi alle prese con un focolaio di Covid-19 Comincia male la stagione del Perugia. Gli umbri si trovano all’inizio del ritiro ad avere a che fare con un focolaio di Covid-19, con 3 giocatori che sono risultati positivi. Di seguito il comunicato del club. «sono state riscontrate 3 positività all’interno del gruppo squadra e 3 nel gruppo dirigenziale e dipendenti. In accordo con la Asl locale i positivi sono stati posti in isolamento domiciliare» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Comincia subito in salita la stagione del, che rischia di trovarsi alle prese con un focolaio di-19 Comincia male la stagione del. Gli umbri si trovano all’inizio del ritiro ad avere a che fare con un focolaio di-19, con 3 giocatori che sono risultati. Di seguito il comunicato del club. «sono state riscontrate 3tà all’interno del gruppo squadra e 3 nel gruppo dirigenziale e dipendenti. In accordo con la Asl locale isono stati posti in isolamento domiciliare» L'articolo proviene da Calcio News 24.

