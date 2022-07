Serena Mollicone, pm “Mottola come i Ciontoli nel delitto Marco Vannini”: le richieste di condanna (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono giunte nella giornata di oggi, lunedì 4 luglio 2022, le richieste di condanna a carico degli imputati nel processo per l’omicidio di Serena Mollicone. Davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Cassino, ecco quali sono state le richieste avanzate dai pm Beatrice Siravo e Carmen Fusco: 30 anni per l’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, 24 anni per il figlio Marco e 21 per la moglie Annamaria, per omicidio e occultamento di cadavere. Ed ancora, 15 anni per Il maresciallo Vincenzo Quatrale, accusato di concorso esterno in omicidio e istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi, e infine 4 anni per l’appuntato Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento. Serena Mollicone, la requisitoria dei pm prima delle ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono giunte nella giornata di oggi, lunedì 4 luglio 2022, ledia carico degli imputati nel processo per l’omicidio di. Davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Cassino, ecco quali sono state leavanzate dai pm Beatrice Siravo e Carmen Fusco: 30 anni per l’ex maresciallo dei carabinieri Franco, 24 anni per il figlioe 21 per la moglie Annamaria, per omicidio e occultamento di cadavere. Ed ancora, 15 anni per Il maresciallo Vincenzo Quatrale, accusato di concorso esterno in omicidio e istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi, e infine 4 anni per l’appuntato Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento., la requisitoria dei pm prima delle ...

