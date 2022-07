Serena Mollicone | i pm | «Trent' anni a Franco Mottola | 24 al figlio Marco e 21 alla moglie Anna Maria»

Pubblicità

La Procura di Cassino ha chiesto una condanna a 24 anni per Marco Mottola per l'omicidio di, assassinata il primo giugno del 2001 nella caserma dei carabinieri di Arce. I giudici inoltre hanno sollecitato 30 anni per il padre Franco, ex comandante della caserma, e 21 anni ...Omicidio: il paragone con il caso Marco Vanninicome Marco Vannini : il paragone è stato fatto oggi in aula dalla procura di Cassino, nel corso della requisitoria che è ..."Tutta la famiglia coinvolta, come i Ciontoli". Le procuratrici Beatrice Siravo e Maria Carmen Fusco hanno chiesto tre condanne per i tre imputati ...