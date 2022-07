Serena Mollicone | i pm | «Trent' anni a Franco Mottola | 21 alla moglie Anna Maria e 24 al figlio Marco»

Pubblicità

"Per 21 anni siamo stati impotenti di fronte alle falsità e ai depistaggi", parla così Antonio, zio paterno di, uccisa a 18 anni ad Arce (Frosinone) il 1° giugno 2001. Questo venerdì 1 luglio. la pm Maria Beatrice Siravo , nella sua requisitoria ha sostenuto che a uccidere la giovane sarebbe ...Marco, Franco e Anna Maria hanno concorso ad uccidere, erano in posizione di garanzia perchè è entrata in un alloggio conosciuto e utilizzato dai Mottola'. Il pm, nel sottolineare la posizione ...La Procura di Cassino ha chiesto una condanna a 24 anni per Marco Mottola per l'omicidio di Serena Mollicone, assassinata il primo giugno del 2001 nella caserma dei carabinieri di Arce. Secondo i pm è ..."Tutta la famiglia coinvolta, come i Ciontoli". Le procuratrici Beatrice Siravo e Maria Carmen Fusco hanno chiesto tre condanne per i tre imputati ...