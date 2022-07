“SELVAGGIA SUCARELLI” | IL DEGRADO DI QUELL’ITALIA CHE SI SPERAVA SPARITA E INVECE NO

(Di lunedì 4 luglio 2022) Botta e risposta tra Salmo eLucarelli. Il motivo dell’astio verso la giornalista risale all’anno scorso quando, insieme a vari cantanti,aveva condannato il concerto del rapper a Olbia. “È stato l’anno più difficile della mia vita. Concerto abusivo, album, recitare nella serie tv, dirigere la colonna sonora, fare un nuovo album, preparare il live per San Siro…”, ha scritto Salmo su Instagram. LA REPLICA DILUCARELLI “Quale concerto abusivo?”, ha chiesto un follower. “Chiedi aSu*arelli”, ha risposto l’artista ottenendo non pochi consensi. Lucarelli ha così replicato: “Non conosco Salmo, lo ritengo anche bravo”. “Un anno fa mi ero permessa di dire che il suo concerto ad Olbia fatto senza autorizzazioni, con una pandemia che faceva ancora molte vittime, era stato un errore”. ...

Un follower gli ha chiesto a cosa si riferisse " quale concerto abusivo " e lui ha replicato " Chiedi a". La battuta infelice non è passata inosservata, la giornalista de Il ...Salmo risponde: 'Chiedi a' . La giornalista ha ripreso quel commento e lo ha riproposto sul suo account come screenshot. In calce,Lucarelli ha commentato: La replica ...