Scissione di Di Maio, una lettura psicologica: a me ricorda il mantra renziano del 'tutti ci odiano' (Di lunedì 4 luglio 2022) Dalla seconda Repubblica in poi pare sia scomparso il modo di congedarsi da una formazione politica nella quale si è militato, semplicemente prendendo atto di un sincero desiderio di approdare verso lidi migliori, più consoni alle idee e aspirazioni di chi non si riconosce più nelle fila di un determinato partito. Da Berlusconi in poi, sino al breve periodo del renzismo, ha fatto la sua comparsa la modalità proiettivo – freudiana del "me ne vado perché la dentro mi odiano". Fu così Berlusconi, che all'odio contrapponeva l'amore, è stato così il Renzi della Leopolda. Poi Anakin Skywalker, che lascia i Jedi perché si è sentito oppresso ed incompreso. Segue oggi, buon ultimo, il medesimo copione Luigi di Maio che sbatte la porta del M5S perché, a suo dire, abitato da troppo odio verso di lui. Sarà. La storia, a guardarla dentro, in controluce, ci insegna che in tanti casi ...

