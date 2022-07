Sciopero camionisti luglio 2022: fermo nazionale dell’autotrasporto merci per 120 ore (Di lunedì 4 luglio 2022) Potrebbero fermarsi i camionisti e in generale il comparto del trasporto merci a luglio. Una nuova protesta contro i costi altissimi del carburante cui l’ennesima proroga del taglio sulle accise da parte del Governo – fino al prossimo 2 agosto – non ha sortito praticamente alcun effetto. Benzina e diesel continuano infatti a stazionare sopra la soglia dei due euro rendendo insostenibile l’attività dell’autotrasporto. Cosa sappiamo sullo Sciopero del trasporto merci a luglio Al momento la notizia non ha ancora assunto rilevanza sui principali media. Eppure sul sito ufficiale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è stato inserito l’annuncio della protesta a carattere nazionale. E se le condizioni saranno quelle indicate, se cioè non si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022) Potrebbero fermarsi ie in generale il comparto del trasporto. Una nuova protesta contro i costi altissimi del carburante cui l’ennesima proroga del taglio sulle accise da parte del Governo – fino al prossimo 2 agosto – non ha sortito praticamente alcun effetto. Benzina e diesel continuano infatti a stazionare sopra la soglia dei due euro rendendo insostenibile l’attività. Cosa sappiamo sullodel trasportoAl momento la notizia non ha ancora assunto rilevanza sui principali media. Eppure sul sito ufficiale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è stato inserito l’annuncio della protesta a carattere. E se le condizioni saranno quelle indicate, se cioè non si ...

