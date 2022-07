(Di lunedì 4 luglio 2022) Paulohala suala, lo afferma Nicològiornalista ed esperto di mercato. CALCIOMERCATO. Nicolò, giornalista esperto di calciomercato, è intervento ai microfoni di Radio Goal. Il giornalista su Kiss Kissha riportato le ultime sul calciomercato dei partenopei: “Ilha manifestato il proprio interesse per Paulo. Ma il calciatore ha un ingaggio troppo elevato. Quando l’argentino, svincolatosi dalla Juventus, hala sua, il club di Aurelio Desi è defilato. Stesso discorso per la Roma. I giallorossi si ...

Pubblicità

napolipiucom : Schira: Napoli, Dybala ha fatto la sua richiesta economica. La reazione di De Laurentiis #Dybala #napoli… - NCN_it : Dybala-Napoli, Nicolò Schira chiarisce: “Nessuna trattativa, solo una chiamata informativa” #Schira #Dybala… - SeEarn : Dybala-Napoli, Nicolò Schira chiarisce: “Nessuna trattativa, solo una chiamata informativa” #Schira #Dybala… - Angelo24909449 : RT @Spazio_Napoli: Anche la Roma mette gli occhi su Diego #Demme: la squadra giallorossa - stando a quanto riportato da Nicolò Schira - ha… - Spazio_Napoli : Anche la Roma mette gli occhi su Diego #Demme: la squadra giallorossa - stando a quanto riportato da Nicolò Schira… -

AreaNapoli.it

... anche se non sarà facile considerando che ilpreferirebbe vendere il senegalese in un ...ha sottolineato che oltre a Paul Pogba potrebbe arrivare un altro centrocampista. Per quanto ...Secondo quanto riporta Nicolò, Sassuolo e Bologna hanno chiesto informazioni per Szymon ... Il Bologna, invece, deve coprirsi per la possibile partenza di Mattias Svanberg, che piace ale ... Schira: 'Dybala ha fatto la sua richiesta economica: la reazione del Napoli' Paulo Dybala ha fatto la sua richiesta economica la Napoli, lo afferma Nicolò Schira giornalista ed esperto di mercato.Nicolò Schira ha fatto una panoramica sul mercato del Napoli trattando, in primo luogo, il futuro di Paulo Dybala, calciatore svincolatosi dalla Juventus.