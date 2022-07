“Schifosa battuta sessista”: botte da orbi fra Salmo e la Lucarelli | La polemica infiamma a distanza di un anno (Di lunedì 4 luglio 2022) Il botta e risposta fra la giornalista e il rapper non è passato inosservato, e scoppiano le polemiche per il commento di Salmo Di certo non c’è mai stata una particolare simpatia reciproca fra il rapper Salmo e la giornalista Selvaggia Lucarelli. L’ultimo “dissing” scoppiato fra i due ne è la conferma, oltre che essere l’esito di una polemica che iniziò un anno fa. Ma procediamo con ordine. L’anno scorso Salmo organizzò un concerto a sostegno dei sardi che erano stati colpiti da violenti incendi che devastarono migliaia di ettari di verde. Un evento con una nobile causa, ma che nei modi in cui venne organizzato destò non poche polemiche. L’evento, infatti, venne fatto in modo, per così dire, illegale, considerando che ai tempi erano ancora vietati ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 luglio 2022) Il botta e risposta fra la giornalista e il rapper non è passato inosservato, e scoppiano le polemiche per il commento diDi certo non c’è mai stata una particolare simpatia reciproca fra il rappere la giornalista Selvaggia. L’ultimo “dissing” scoppiato fra i due ne è la conferma, oltre che essere l’esito di unache iniziò unfa. Ma procediamo con ordine. L’scorsoorganizzò un concerto a sostegno dei sardi che erano stati colpiti da violenti incendi che devastarono migliaia di ettari di verde. Un evento con una nobile causa, ma che nei modi in cui venne organizzato destò non poche polemiche. L’evento, infatti, venne fatto in modo, per così dire, illegale, considerando che ai tempi erano ancora vietati ...

