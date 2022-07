(Di lunedì 4 luglio 2022)al Psg, ci siamo. Nelle ultime ore il club francese ha mosso passi concreti per definire l'affare col Sassuolo sulla base di 40di euro più 10 di bonus, in parte facilmente ...

Scamacca mister 50 milioni, il Psg chiude e 'caccia' Icardi: Il club francese ad un passo dall'attaccante del…

al Psg, ci siamo. Nelle ultime ore il club francese ha mosso passi concreti per definire l'affare col Sassuolo sulla base di 40 milioni di euro più 10 di bonus, in parte facilmente ......Sportivo Giovanni Arvedi dove hanno svolto la prima seduta di allenamento agli ordini di... Leggi anche > Calciomercato Sassuolo: settimana prossima il PSG chiuderà perMolto ... Scamacca mister 50 milioni, il Psg chiude e ‘caccia’ Icardi Il club francese ad un passo dall'attaccante del Sassuolo. Scaricato Maurito: è il sogno del Monza di Galliani e Berlusconi ...E’ la settimana della ripartenza del Sassuolo in vista della decima stagione di fila in Serie A. Fra raduno, visite e trasloco mercoledì mattina per il ritiro di Vipiteno-Racines, i neroverdi sono all ...