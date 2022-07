Sau | il presidente dell’Olbia chiude all’ex giallorosso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il rapporto con il Benevento si è ufficialmente esaurito venerdì scorso, 1° luglio. Da quel giorno Marco Sau è diventato a tutti gli effetti un calciatore svincolato. Il futuro di “Pattolino” è ancora tutto da decifrare, dopo l’ipotesi di un ritorno in Sardegna per indossare la maglia. Are ogni possibilità è stato ildel team isolano, Alessandro Marino. “Non rientra i profili individuati ma ha fatto piacere però leggere della sua apertura nei nostri confronti“, ha chiosato il numero unoin un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna. Dopo tre stagioni in, collezionando 70 apparizioni e mettendo a segno 18 reti, il futuro calcistico del 35enne attaccante originario di Sorgono è tutto da scrivere. L'articolo ...