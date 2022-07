Sassuolo, sondaggio del Leeds per Traore: sull’ivoriano c’è anche il Milan (Di lunedì 4 luglio 2022) Come riporta la stampa inglese, il Leeds United si sarebbe inserito nella corsa ad Hamed Junior Traorè. La valutazione del Sassuolo per il fantasista ivoriano è di circa venticinque milioni di euro. Il club britannico avrebbe già effettuato un primo sondaggio con il club neroverde. Da battere c’è anche la concorrenza del Milan, che nelle ultime settimane ha manifestato il proprio interesse per il giocatore classe 2000. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Come riporta la stampa inglese, ilUnited si sarebbe inserito nella corsa ad Hamed Junior Traorè. La valutazione delper il fantasista ivoriano è di circa venticinque milioni di euro. Il club britannico avrebbe già effettuato un primocon il club neroverde. Da battere c’èla concorrenza del, che nelle ultime settimane ha manifestato il proprio interesse per il giocatore classe 2000. SportFace.

