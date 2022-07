Sarri insiste per l’azzurro: è lui il sogno del mercato della Lazio (Di lunedì 4 luglio 2022) Il mercato è iniziato ufficialmente nella giornata di venerdì, ma i rumors sono entrati già nel vivo non appena è terminata la stagione. Voci che hanno visto protagonista il trequartista del Napoli, Piotr Zielinski. A lungo si è vociferato di un suo possibile addio in quest’estate, ma le parole del diretto interessato dal ritiro della Polonia sembrerebbero allontanare tale ipotesi. Tuttavia, non mancano le estimatrici per l’ex Udinese ed Empoli, per cui il club azzurro continua a battere cassa, in ogni caso. A fare il punto della situazione è il quotidiano Il Messaggero, che evidenzia l’idea della Lazio e, soprattutto, dell’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri, è quella di portare uno dei suoi fedelissimi alla corte biancoceleste. Piotr Zielinski (Photo by Gabriele ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilè iniziato ufficialmente nella giornata di venerdì, ma i rumors sono entrati già nel vivo non appena è terminata la stagione. Voci che hanno visto protagonista il trequartista del Napoli, Piotr Zielinski. A lungo si è vociferato di un suo possibile addio in quest’estate, ma le parole del diretto interessato dal ritiroPolonia sembrerebbero allontanare tale ipotesi. Tuttavia, non mancano le estimatrici per l’ex Udinese ed Empoli, per cui il club azzurro continua a battere cassa, in ogni caso. A fare il puntosituazione è il quotidiano Il Messaggero, che evidenzia l’ideae, soprattutto, dell’ex tecnico del Napoli Maurizio, è quella di portare uno dei suoi fedelissimi alla corte biancoceleste. Piotr Zielinski (Photo by Gabriele ...

Pubblicità

olympiquom : RT @tcm24com: Lazio: Sarri insiste per l'arrivo di Mertens #Mertens #Lazio - tcm24com : Lazio: Sarri insiste per l'arrivo di Mertens #Mertens #Lazio - infoitsport : Il Siviglia insiste per Luis Alberto, pronta una contropartita gradita a Sarri - CMercatoNews : #Lazio-#Carnesecchi, #Sarri insiste: la richiesta di #Gasperini non piace ?? al tecnico toscano -