Pubblicità

globalistIT : - tribuna_treviso : POLITICA / La Lega cerca di invertire una rotta che l'ha portata a un drastico calo di consensi: le prossime mosse… - infoitinterno : Lega, idea segreteria politica con Zaia. Salvini tenta di ricucire con il Veneto - Destradipopolo : #SALVINI PROVA A SALVARE LA PELLE: DOPO LA DISFATTA ALLE AMMINISTRATIVE, IL “CAPITONE” TENTA DI OFFRIRE UN RAMOSCEL… - GiusiLenzo : @elio_vito @matteosalvinimi Salvini tenta di parlare solo di questo ….dietro i suoi rosari …il fedele -

Globalist.it

- viene riferito - vuole caricare di significato l'appuntamento identitario di Pontida e ottenere risultati su tre fronti prioritari da presentare al suo elettorato in vista delle Politiche ...Punto", tuonava perentorio otto anni fa un Matteomolto di lotta e molto poco di governo, ... Bellanovala mediazione ... Salvini tenta di risalire la china e pensa di dettare le condizioni per sostenere il governo Draghi Più si avvicina la fine della legislatura e più cresce la voglia di modificare la legge elettorale. Una consuetudine che si ripete anche a questo giro, visto che i vari leader hanno cominciato a tocca ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...