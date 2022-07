Ryanair | nuovo stop ai voli | sciopero di 24 ore domenica 17 luglio

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 4 luglio 2022)dia terra. Unodi 24 ore è stato proclamato per17a cui aderiranno i piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree, Malta Air e della società CrewLink. A proclamare l'agitazione, la Filt Cgil e Uiltrasporti, che spiegano come "dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante". “Condizioni di lavoro dignitose” Le organizzazioni sindacali sottolineano come i lavoratori diabbiano aderito numerosi alle prime due azioni di, rivendicando contratti che garantiscano condizioni di lavoro dignitose, la cancellazione dell'accordo sul taglio degli stipendi introdotto per affrontare un periodo ...