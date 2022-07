Rugby | Pietro Ceccarelli si ferma | risentimento muscolare | niente tour estivo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Arriva il forfait peraldella Nazionale di. Come riferisce lo staff medico azzurro, che ha rilasciato il Bollettino Medico, il rugbista “ha riportato unal livello dei flessori della coscia destra. Il pilone della Nazionale non proseguirà la preparazione verso il prossimo impegno contro la Georgia – in calendario domenica 10 luglio alle 20 locali (18 italiane) a Batumi – rientrando al proprio club di appartenenza”. Convocato Alongi. SportFace.

