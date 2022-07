Romeno trovato morto nel Casertano | si indaga per omicidio

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri di Capua (Caserta) stannondo sul probabiledi un 62enne, Petru Montean,cadavere venerdì sera nella sua abitazione di fortuna realizzata negli spogliatoi dell’ex campo sportivo di via Giardini, con ferite al volto e al capo. L’uomo, da tempo sulle sedia a rotelle dopo essere stato colpito da ictus, è statoriverso a terra dal fratello, che era andato a trovarlo come faceva spesso. Inizialmente si pensava ad una caduta, ma dall’autopsia effettuata oggi all’istituto di medicina legale di Caserta sulla salma del 62enne, è emerso che le ferite sarebbero maggiormente compatibili con un’aggressione con bastone o corpo contundente. L’ipotesi è che il 62enne sia stato ucciso da una persona che conosceva, fuggita dopo ...

Con un assassino ancora in libertà, sono due i punti su cui sono concentrate le indagini dei carabinieri. Riguardo alla morte di Petru Montean, 62 anni, di nazionalità romena, ...