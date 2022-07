Roma, Zaniolo: rifiutato il PSG, priorità alla Juve (Di lunedì 4 luglio 2022) Zaniolo rifiuta la corte del Paris Saint-Germain: la sua priorità rimane la Juve, che prepara l’offerta alla Roma Secondo quanto riportato da La Stampa, l’entourage di Zaniolo avrebbe confermato che, in caso di addio alla Roma, il giocatore darà la priorità al campionato italiano. Il giocatore avrebbe già declinato l’interesse del Paris Saint-Germain. In settimana è attesa la proposta ufficiale della Juventus, con la Roma che continua a chiedere circa 50-60 milioni di euro complessivi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022)rifiuta la corte del Paris Saint-Germain: la suarimane la, che prepara l’offertaSecondo quanto riportato da La Stampa, l’entourage diavrebbe confermato che, in caso di addio, il giocatore darà laal campionato italiano. Il giocatore avrebbe già declinato l’interesse del Paris Saint-Germain. In settimana è attesa la proposta ufficiale dellantus, con lache continua a chiedere circa 50-60 milioni di euro complessivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - AlfredoPedulla : #Zaniolo, la #Juve corre! Incontro o call con la #Roma tra mercoledì e giovedì. La #Juve disposta eventualmente anc… - _Morik92_ : Su #Zaniolo, c'è già l'intesa con la #Juve sulla base di 4mln per 4 anni. Contatti frequenti con il suo agente, c'è… - acdicerbo : RT @AlfredoPedulla: #Zaniolo, la #Juve corre! Incontro o call con la #Roma tra mercoledì e giovedì. La #Juve disposta eventualmente anche a… - 90Christian1 : @fettonejr @FrancescoBalza8 Vabbè dai finiti è esagerato,tu sei proprio sicuro che zaniolo voglia rimanere alla Rom… -