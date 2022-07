Roma, Solbakken in città per incontrare la società. Concorrenza del Napoli (Di lunedì 4 luglio 2022) L’attaccante del Bodo Glimt Solbakken ieri è stato a Roma per parlare con la società, ma in Italia piace anche al Napoli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri Solbakken, attaccante del Bodo Glimt, è stato avvistato a Roma. Con il contratto in scadenza nel dicembre del 2022, il norvegese ha incontrato la società giallorossa per capire la proposta. Non solo la Roma ma anche il Napoli sull’attaccante, se si volesse tesserare subito ci sarebbe da pagare un indennizzo alla società norvegese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) L’attaccante del Bodo Glimtieri è stato aper parlare con la, ma in Italia piace anche alSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri, attaccante del Bodo Glimt, è stato avvistato a. Con il contratto in scadenza nel dicembre del 2022, il norvegese ha incontrato lagiallorossa per capire la proposta. Non solo lama anche ilsull’attaccante, se si volesse tesserare subito ci sarebbe da pagare un indennizzo allanorvegese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

