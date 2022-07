Roma: sfonda la portiera dell’auto con una mazza di ferro, poi tenta di rubarla. Paura per una famiglia (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma. Era tranquillamente a passeggio con il figlio e il marito per le vie della città, in bicicletta, decisa a trascorrere una tranquilla domenica in una delle località più suggestive della Capitale. Qualcosa, però, all’improvviso ha spezzato la magia del momento e la quiete dell’intera famiglia. Tensione ieri sulla Via Appia All’improvviso la donna si è resa conto che un uomo, risultato essere un cittadino argentino di 58 anni, armato di spranga di ferro, aveva iniziato a colpire ripetutamente un’auto in sosta. Successivamente, dopo aver sfondato la portiera, vi si era introdotto all’interno con il palese obiettivo di rubare la vettura. Il fatto è successo nella giornata di ieri, domenica 3 luglio, sulla via Appia Nuova. Leggi anche: Roma, ladro ruba auto con nonna e nipotina a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022). Era tranquillamente a passeggio con il figlio e il marito per le vie della città, in bicicletta, decisa a trascorrere una tranquilla domenica in una delle località più suggestive della Capitale. Qualcosa, però, all’improvviso ha spezzato la magia del momento e la quiete dell’intera. Tensione ieri sulla Via Appia All’improvviso la donna si è resa conto che un uomo, risultato essere un cittadino argentino di 58 anni, armato di spranga di, aveva iniziato a colpire ripetutamente un’auto in sosta. Successivamente, dopo averto la, vi si era introdotto all’interno con il palese obiettivo di rubare la vettura. Il fatto è successo nella giornata di ieri, domenica 3 luglio, sulla via Appia Nuova. Leggi anche:, ladro ruba auto con nonna e nipotina a ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma: sfonda la portiera dell’auto con una mazza di ferro, poi tenta di rubarla. Paura per una famiglia - Tiaguinho_1973 : Il 13 li sfonda, tutti. Intanto Tiago li ha già presi per il qulo. Ridicoli, non l'hanno ancora capito che sti gioc… - 1927Forza : @90Christian1 @OfficialASRoma Te lo dicono i giornali...ad oggi la Roma non ha fatto filtrare questo...voi insultat… - WhiteWidow_5050 : @aleoricchio madonna aurìcchio come stai bello ingarellato ahhahha Scopa ogni tanto però eh su su su 1) la mia era… - solorobabuona : @killhzo @gizzo97 @Cristantesimo_ Infatti sfonda i giocatori della Roma è sinonimo di intelligenza.... -