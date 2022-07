Roma | nuovo incendio al parco del Pineto | evacuati centri sportivi e abitazioni Cenere | detriti e fuliggine fino in centro storico

(Di lunedì 4 luglio 2022) Unsta interessando dalle 13 di lunedì ilregionale urbano del, nel Municipio XIV, tra i quartieri di Balduina e Valle Aurelia. Il fuoco, esteso su cinque ettari di sterpaglie, ha coinvolto anche ilsportivo Vis Aurelia, danneggiando alcune strutture in legno, e il circolo di padel “The Fox”: da entrambi sono statidecine di bambini. “Abbiamo radunato immediatamente i ragazzini perché stavamo mangiando fuori e abbiamo visto subito le fiamme, molti erano spaventati ma siamo stati velocissimi li abbiamo tranquillizzati e fatti spostare”, raccontano gli operatori delVis Aurelia. Evacuate a scopo precauzionale anche alcunedi via delle Ceramiche e via Papiniano, alla ...

