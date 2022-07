Roma, incendio in zona Pineta Sacchetti: coinvolto centro sportivo (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Un vasto incendio si è sviluppato in via della Pineta Sacchetti, entrata parco del Pineto, dove stanno intervenendo dalle 14 circa, tre squadre vigili del fuoco del Comando di Roma con l’ausilio di un’autobotte, e un elicottero. Le fiamme hanno raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando momentaneamente alcune strutture in legno e un circolo The Fox in Via Ettore Stampini dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo visibile a km di distanza. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Un vastosi è sviluppato in via della, entrata parco del Pineto, dove stanno intervenendo dalle 14 circa, tre squadre vigili del fuoco del Comando dicon l’ausilio di un’autobotte, e un elicottero. Le fiamme hanno raggiunto ilVis Aurelia danneggiando momentaneamente alcune strutture in legno e un circolo The Fox in Via Ettore Stampini dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del denso fumo visibile a km di distanza. Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento. L'articolo proviene da Italia Sera.

