(Di lunedì 4 luglio 2022). I rifiuti infestano la, e questo, purtroppo, è cosa ben nota. Lo sgomento e l’dei residenti, nonché il fastidio, il mancato decoro e la frustrazione dei cittadini non è di certo una novità infatti. Sono anni che ci convivono, ogni nuova amministrazione lancia un barlume di speranza che, però, viene poi immediatamente tradito. Il problemadei rifiuti I cassonetti sono stracolmi non solamente nelle periferie, ma anche al Centro, dove ogni giorno migliaia e migliaia disi riversano nelle strade con la speranza di godere dell’arte e della cultura. Immagini certamente indelebili (l’immondizia!) che poi si portano dentro, come un souvenir dalle vacanze. L’intero mondo è a conoscenza della drastica situazione rifiuti in città. Ormai fa quasi parte delle ”meraviglie” ...

Roma, imbarazzo Capitale: turisti disperati si mettono a pulire Ponte Sisto dall'immondizia Roma. I rifiuti infestano la Capitale, e questo, purtroppo, è cosa ben nota. Lo sgomento e l'imbarazzo dei residenti, nonché il fastidio, il mancato decoro e la frustrazione dei cittadini non è di cer ..."Pare che un gruppo di turisti giapponesi, forse mossi dalla disperazione, si sia messo a pulire Ponte Sisto alle 7.30 di mattina. Con questa, il nuovo sindaco ha battuto tutti i record: roba mai vist ...