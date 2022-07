Roma, Bruno Conti: «Mourinho ha portato la cultura del lavoro» (Di lunedì 4 luglio 2022) Il responsabile del settore giovanile giallorosso Bruno Conti ha parlato di José Mourinho e della stagione della Roma Bruno Conti, responsabile del settore giovanile giallorosso, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato di José Mourinho e della stagione della Roma culminata con la vittoria della Conference League. Mourinho – «Lo vedi a Trigoria dalla mattina alla segue, segue gli allenamenti anche degli Under 16. È una persona importante per questi ragazzi, per loro è toccare il cielo con un dito quando segue le loro partite. È un allenatore che ha portato la cultura del lavoro. Mourinho è un grande, ho un bel rapporto con lui, di stima e rispetto». ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Il responsabile del settore giovanile giallorossoha parlato di Josée della stagione della, responsabile del settore giovanile giallorosso, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato di Josée della stagione dellaculminata con la vittoria della Conference League.– «Lo vedi a Trigoria dalla mattina alla segue, segue gli allenamenti anche degli Under 16. È una persona importante per questi ragazzi, per loro è toccare il cielo con un dito quando segue le loro partite. È un allenatore che haladelè un grande, ho un bel rapporto con lui, di stima e rispetto». ...

