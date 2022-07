Roma, bidoni “impacchettati” e spazzatura in strada: le nuove/vecchie cartoline dalla Capitale (FOTO) (Di lunedì 4 luglio 2022) Giusto questa mattina abbiamo pubblicato un articolo sull’ormai annosa questione della presenza dei cinghiali nel centro abitato di Roma, spintasi ormai anche negli Ospedali. Ebbene, se su questo tema la Capitale (e il Campidoglio) non riescono a fare passi avanti, non va certo meglio sul fronte della spazzatura. Sì perché i residenti, stanchi ed esasperati da mesi e anni di vuote promesse, continuano a protestare postando sui social le FOTO dai propri quartieri. Cassonetti impacchettati all’Aurelio Partiamo dalla zona dell’Aurelio. Qui un utente pubblica una FOTO – che vedete come copertina dell’articolo – in cui si vedono cassonetti ricoperti da nastro rosso e bianco. «Piazza Irnerio, sono passati ormai 8 giorni se non mi sbaglio, possibile che ci vuole così tanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022) Giusto questa mattina abbiamo pubblicato un articolo sull’ormai annosa questione della presenza dei cinghiali nel centro abitato di, spintasi ormai anche negli Ospedali. Ebbene, se su questo tema la(e il Campidoglio) non riescono a fare passi avanti, non va certo meglio sul fronte della. Sì perché i residenti, stanchi ed esasperati da mesi e anni di vuote promesse, continuano a protestare postando sui social ledai propri quartieri. Cassonettiall’Aurelio Partiamozona dell’Aurelio. Qui un utente pubblica una– che vedete come copertina dell’articolo – in cui si vedono cassonetti ricoperti da nastro rosso e bianco. «Piazza Irnerio, sono passati ormai 8 giorni se non mi sbaglio, possibile che ci vuole così tanto ...

